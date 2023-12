TS – dalla Juve alla D è caccia al gol

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) 2023-12-07 10:29:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Quando giochi per lantus il legame con l’ambiente non si spezza, ma si consolida. Iaquinta, uno degli eroi del 2006, negli anni lo ha fatto a suon di gol. Ha aiutato il club in un periodo complicato e ancora oggi non fa mancare parole di sostegno, come prima del derby d’Italia contro l’Inter. Di padre in figlio, il bianconero ha incontrato anche Giuseppe, attaccante (come il papà) classe 2002, che ha incominciato a palleggiare vestendo i colori della Vecchia Signora. Lo ha fatto con i pulcini, prima di prendere il volo e vestire altre casacche. Ora ha appena firmato per un club di Serie D, il Sant’Angelo, a metà classifica nel girone D. Giuseppe Iaquinta al Sant’Angelo: le prime parole dell’exGiuseppe Iaquinta si è presentato sul profilo Facebook del ...