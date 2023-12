(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lecco-Bergamo. Mercoledì 6 dicembre mattina treno fermo a Ponte. Ma è solo l’ultimo episodio: «Continui ritardi a scuola». E cresce la preoccupazione per i tre anni di cantiere.

Altre News in Rete:

Ritardi, cancellazioni e treni come carri bestiame da Settimo a Torino: 'Vergogna senza fine'

Altra mattinata di ritardi, cancellazioni e affollamento cone lavoratori costretti a viaggiare stipati come delle sardine all'interno dei vagoni. Una situazione insostenibile e ...

Treni, studenti a piedi e genitori esasperati: «Linea da incubo L'Eco di Bergamo

Storie di treni MIT

Pendolari, il rebus orari: "Tante modifiche urgenti"

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove tabelle con le fermate. Ferri: "Comitati e scuole inascoltati ma ci sono richieste non ignorabili".

Treni, studenti a piedi e genitori esasperati: «Linea da incubo»

Lecco-Bergamo. Mercoledì 6 dicembre mattina treno fermo a Ponte. Ma è solo l’ultimo episodio: «Continui ritardi a scuola». E cresce la preoccupazione per i tre anni di cantiere.