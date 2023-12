Trasferimenti da altra scuola | passaggio fra indirizzi di studio | idoneità ed evoluzione normativa | in allegato indicazioni riassuntive

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Laitaliana dà agli studenti e alle rispettive famiglie l’eventualità di ripensare le scelte scolastiche effettuate, permettendo di passare a diversidi studi qualora le esigenze educative si fossero modificate. In modo particolare, per quanto attiene all’obbligo di istruzione, recita che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (…) assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi” (Decreto 22 Agosto 2007, n. 139 recante ”Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). L'articolo .

