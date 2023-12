Tragedia Schlein | il Pd crolla nei sondaggi e s’inventa la contro-Atreju

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Erano piuttosto importanti le aspettative della sinistra dopo l’elezione di Ellya segretaria del Pd. L’ex vice di Stefano Bonaccini doveva rappresentare la svolta, una figura in grado di guidare i dem alla riscossa dopo la batosta alle ultime politiche. Ma l’agenda ultra-rossa e iper-Lgbt non ha portato i risultati sperati, anzi. Regionali e amministrative hanno visto trionfare il centrodestra e inon portano buone notizie ormai da anni. Emblematica la supermedia deifirmata da Quorum/Youtrend per Agi. Il Pd perde infatti ancora terreno e si attesta al 19,2 per cento. Fratelli d’Italia – quotato al 28,7 per cento – dista quasi dieci punti percentuali. L’unico sorriso per laè legato al Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,9 per cento e arretra al 15,6 per cento. Ma il crollo dei dem è ...