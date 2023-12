Traffico Roma del 07-12-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Sonia cerquetaniintenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Casal del Marmo e la Salaria è più avanti dalla diramazione dinord fino a Casilina e poi in esterna tra la Aurelia El Anagnina in uscita dacode sulla Flaminia e sulla Salaria code a tratti sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni vai sulla diramazione diSud per incidente 2 km da Torrenova raccordo anulare ed ancora code persulla A1Napoli tra lo svincolo A24 e Valmontone verso a partire da domani 8 dicembre fino al 7 di gennaio esteso l’orario della ZTL che saranno attive dalle 6:30 alle 20 anche il sabato e festivi con esclusione del solo 25 dicembre è sempre da domani e fino al 7 di ...