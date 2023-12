Traffico Roma del 07-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto di studio Maria Barbara Taorminain coda sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Trionfale a tratti fino al bivio con la 24L’Aquila qui per un incidente più avanti code pernei due sensi di marcia tra la diramazionesud e la Laurentina fatte le code a tratti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la via del Mare all’altezza della Fontina e che cosa è tra Laurentina e la vedi più avanti all’altezza della Prenestina file poi sulle percorso Urbano della A24L’Aquila tra Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo anulare incolonnamenti anche sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi andando in direzione dello stadio che file tra la Farnesina in ...