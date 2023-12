Traffico Roma del 07-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sulla carreggiata esterna e dalle turbe la monache via Nomentana segnalato anche un incidente tra lentamente anche in carreggiata interna tra via della Bufalotta a via Nomentana intenso ilsulla Tangenziale Est con code Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni in corso uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico fino alle 13 a rischio e collegamenti di Atac Cotral Astral eTPL per lavori notturni Fino al prossimo 15 dicembre chiusa in fascia oraria 22/6 la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti Fino al prossimo 21 dicembre è chiuso in fascia oraria 20 25 30 tranne il sabato e la domenica anche il traforo Umberto Primo deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico maggiori informazioni su ...