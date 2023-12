Traffico Roma del 07-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Collatina e Nomentana code a tratti anche in interna tra via della Bufalotta via Tiburtina intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia in via Nomentana verso San Giovanni code persulla via Flaminia tra via di Grottarossa è di 2 punti in direzione del centro in corso uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico fino alle 13 a rischio e collegamenti di Atac Cotral Astral etpl maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...