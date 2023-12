Traffico Roma del 07-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità fino alle 13 sciopero regionale del trasporto pubblico indetto dal sindacato faisa Cisal possibili disagi sulle linee di ATACTPL e Cotral aggiornamenti sumobilita.it presentato il piano della mobilità per le festività natalizie in vigore da domani al 7 di gennaio cosa hai visto più corse bus ZTL diurna del centro e del Tridente sempre attiva anche nei festivi e con orario prolungato dalle 6:03 alle 23 giornate ad accesso gratuito sulla rete Capitolina del trasporto pubblico domani e poi il 17 e il 24 di dicembre due navette sempre gratuite in partenza da Termini e dalla stazione Ostiense la free1 e la freddo a servizio della zona centrale della città è gratuita anche la linea elettrica ...