Traffico Roma del 07-12-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A1Napoli tra Colleferro e il bivio per la diramazioneSud versointenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara era tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio intenso ilsulla via Flaminia con coda tra il raccordo via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe indetto per oggi uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico dalle 9 alle 13 a rischio i collegamenti di Atac Cotral Astral etpl maggiori informazioni su queste altre ...