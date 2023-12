Traffico in Tilt a Pescara | Nuovi Cantieri e Asfaltature Aggravano la Circolazione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 7 dicembre 2023)- Il Comune diha annunciato ulteriori interventi infrastrutturali nelle strade cittadine nei prossimi giorni, causando inevitabili disagi al. Il sindaco Carlo Masci ha fatto il punto sulla situazione, evidenziando che i lavori in corso hanno portato ad un caos circolatorio, particolarmente concentrato nella zona sud di. Con la chiusura della galleria di Francavilla e i lavori in corso su viale Primo Vere e via Andrea Doria, ilè giunto a un punto critico nella zona. Tuttavia, il centro e i Colli sono ora anch'essi interessati da lavori per nuove, complicando ulteriormente la. Il Comune ha risposto modificando la viabilità e annunciando un calendario di interventi. La polemica in città si è ...