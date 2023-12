(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il primario di Pediatria, dottor Rino Agostiniani, fa il bilancio attuale 'Primaondata gastroenteriti, altri ipericolosi per i più piccoli. Terapia monoclonale? Contiamo di averla per il ...

Altre News in Rete:

Torna il virus sinciziale, minaccia per i neonati. 'Ma presto avremo l'arma per difenderci'

Il primario di Pediatria, dottor Rino Agostiniani, fa il bilancio attuale 'Primaondata gastroenteriti, altri ipericolosi per i più piccoli. Terapia monoclonale Contiamo di averla per il prossimo inverno'

Torna il virus sinciziale, minaccia per i neonati. "Ma presto avremo l'arma per difenderci" LA NAZIONE

Covid, in provincia i contagi cresciuti del 300%: nell'Isola il virus torna a circolare AgrigentoNotizie

Covid e influenza, salgono i casi. Marche sopra la media nazionale

Sempre secondo il monitoraggio Gimbe, le Marche si posizionano sopra la media nazionale per i posti letto occupati in area medica da pazienti Covid-19 (17,7%), mentre sono sotto la media nazionale per ...

Covid-19, Simit: "Vaccinazione e trattamenti precoci fondamentali per ridurre ricoveri e decessi"

Il Past President della Simit, Claudio Mastroianni: "L'obiettivo più importante nel prevenire l'aggravamento della malattia è intervenire il più precocemente possibile". "Quasi 9mila morti da inizio ...