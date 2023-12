Altre News in Rete:

Motori aspirati: Porsche punta il limitatore a 10 mila giri!

VEDI ANCHE Nuova Porsche 911: si rifà il look per restare aldelle preferenze Lamborghini ... suggerendo che Zuffenhausen veda un potenziale utilizzo sia nel motorsport sia inhigh ...

Top 10 supercar vintage: la nostra classifica - ilGiornale.it ilGiornale.it

Anche la Polizia usa le supercar: la top 10 delle più belle e potenti Auto.it

Top 10 supercar vintage: la nostra classifica

Dalla Ferrari F40 alla McLaren F1, dalla Porsche 959 alla Jaguar XJ220. Stiliamo la classifica delle migliori supercar che hanno ormai più di 30 anni ...

Inside Adamastor and the manufacturing plant on the outskirts of Porto

This is the human capital that fulfils Adamastor's activity. A multi-talented structure that operates at the Perafita plant, where, in addition to the Supercar to be unveiled in the first four months ...