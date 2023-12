Tom Blyth | dopo Hunger Games | sarà il protagonista di Addio alle armi diretto da Michael Winterbottom

Altre News in Rete:

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: la Neve si posa in cima al franchise

E tutto questo è racchiuso con particolare arguzia ed efficacia nel percorso e nell'introspezione del protagonista Coriolanus Snow (interpretato da un magnetico) e nel motto della sua ...

I due protagonisti raccontano il nuovo Hunger Games RaiNews

Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, la madre di Tom Blyth non ha apprezzato quella scena fatale ... ComingSoon.it

Tom Blyth To Star In Michael Winterbottom's Fremantle-Backed Adaptation Of Ernest Hemingway's ‘A Farewell To Arms'

Tom Blyth is set to follow in the footsteps of Gary Cooper, Rock Hudson and George Hamilton to star in Michael Winterbottom's new adaptation of Ernest Hemingway's classic novel A Farewell to Arms.

Michael Winterbottom to direct ’A Farewell To Arms’ adaptation starring Tom Blyth

Blyth, whose recent credits include The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes and MGM+ series Billy the Kid, will play the role of volunteer ambulance driver Frederic Henry, who is wounded ...