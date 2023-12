Altre News in Rete:

Tokyo, tassista investe e uccide un piccione: ora rischia il carcere

La vicenda Le forze dell'ordine ritengono che l'uomo di 50 anni abbia volontariamente colpito diversi piccioni che stazionavano sul bordo della strada, accelerando eccessivamente dal semaforo con il ...

Scendono ancora le vendite di case: pesa il caro-mutui

Genova - Sale il prezzo del denaro, si complica l'accesso al mutuo e calano le compravendite di abitazioni: nel terzo trimestre del 2023, secondo l'ultima pubblicazione dell'Agenzia delle entrate, in ...

La Spezia, a metà 2024 inaugurati i nuovi parcheggi in piazza d’Armi e in piazza Pozzoli | Come sarà

La Spezia – Il traguardo si avvicina. Entro la metà del 2024 saranno inaugurati i nuovi parcheggi in struttura in piazza d’Armi e in piazza Pozzoli. A fine raddoppio, il primo passerà da quasi 200 a q ...