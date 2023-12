Altre News in Rete:

'Toccare il fondo, salire e risorgere': 'King Toretto' torna a casa dopo 10 mesi

il, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa . Il 20 dicembre torno nella ...

Boxe, Daniele Scardina lascia l'ospedale dopo 10 mesi: "Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice" OA Sport

Serie B: l'Ascoli sta per toccare il fondo Cronache Picene

Boxe, Daniele Scardina lascia l’ospedale dopo 10 mesi: “Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice”

Daniele Scardina ha annunciato che sta per tornare a casa, dopo aver trascorso in ospedale gli ultimi nove mesi. Il pugile è infatti ricoverato dallo scorso 28 febbraio, in seguito a un malore accusat ...

Daniele Scardina, il pugile torna a casa dopo 10 mesi di ricovero: «Salire e risorgere come una fenice»

Passerà il Natale a casa il pugile Daniele Scardina, ricoverato in ospedale da quando lo scorso 28 febbraio un malore in allenamento lo fece entrare in coma e ne mise a rischio la ...