Thiago Motta al Napoli l’anno prossimo? L’annuncio sul futuro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ildicontinua a essere un rebus: il tecnico del Bologna è ambito dalle grandi ma il suo annuncio cambia tutto. Ilha seguito il suo operato per tutta la passata stagione e De Laurentiis aveva provato a portarlo in azzurro dopo l’addio di Spalletti. Ma poi non si è trovato l’accordo giusto per arrivare alla firma del contratto ed è rimasto tutto invariato. Oracon il Bologna sta conducendo una stagione spettacolare e il suo nome è finito di nuovo nel mirino delle grandi della Serie A. Per la prossima stagione ildovrà rivivere sicuramente un restyling in molte zone del campo e probabilmente anche in panchina, con Mazzarri che potrebbe andare via dopo i mesi da traghettatore e un nuovo allenatore per iniziare un ciclo ...