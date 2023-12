(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ladi- Un'estate a tutto volume: una riflessione sul teatro, sull'arte e sulla passione nel film di debutto die Nick Lieberman, che abbiamo amato dall'inizio alla (strepitosa) fine. In streaming su Disney+. Scrittura, estro, regia, umore, tono. In: un'estate a tutto volume die Nick Lieberman c'è un po' tutto, rendendolo un oggetto sfavillante e notevole nel contesto del grande cinema indipendente. Un film che parla dell'"arte dei riflettori", e di quanto il teatro sia il viatico per la libertà e l'identità. Macchina a mano e talento meravigliosamente grezzo (a noi piace così), l'esordio di(anche protagonista, nonché una ...

Altre News in Rete:

National Board of Review: Killers of the Flower Moon è il miglior film dell'anno

...Small Voice Top 10 Independent Films (in ordine alfabetico) All Dirt Roads Taste of Salt All of Us Strangers BlackBerry Earth Mama Flora and Son The Persian Version Scrapper Showing UpA ...

Theater Camp, la recensione del film Disney+ di Molly Gordon e Nick Lieberman Movieplayer

Un film su Disney+ racconta come il teatro aiuti i giovani a crescere The Wom

Theater Camp, la recensione: Molly Gordon per un'irresistibile e fricchettona commedia indie

La recensione di Theater Camp - Un'estate a tutto volume: una riflessione sul teatro, sull'arte e sulla passione nel film di debutto di Molly Gordon e Nick Lieberman, che abbiamo amato dall'inizio all ...

Randolph Township Parks, Recreation & Community Services To Host a Summer Job Fair: Jan. 6

Additional opportunities available throughout the year (i.e., monthly workshops, weekly class during school year) Summer Art Camp Assistants – Must be at least 14 yr. Brundage Park Playhouse Theater ...