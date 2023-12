The Game Awards 2023 | ecco il link alla diretta! e qualche previsione

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Questa sera (per meglio dire, notte) si terranno i The: scopriamo insieme dove vederlo in diretta enostrasui titoli protagonisti La notte più magica dell’anno, perlomeno per quel che riguarda l’industria videoludica, è finalmente alle porte. I The(d’ora in poi TGA, siamo pigri oggi) si apriranno questa notte all’1 (ora italiana), in un orario che, ogni anno che passa, si rivela sempre più scomodo. Non perché cambi di anno in anno, ma perché l’età avanza per tutti. Ovviamente lo seguiremo in diretta per voi e domani mattina potrete trovare, sulle nostre pagine, la lista dei vincitori e di tutti gli annunci direttamente dal palco. A tal proposito, potete trovare il ...