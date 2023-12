The Boys 4 | l' account instagram fa chiarezza sul ritorno di un Super che credevamo morto

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L'ufficiale di Thefa il punto della situazione prima dell'arrivo della quarta stagione anticipando ildi un certochee sepolto. Dopo il debutto del teaser della quarta stagione di The, Amazon MGM Studios ha svelato alcuni nuovi dettagli sui personaggi dello show, in particolare Patriota, Billy Butcher, Victoria Neuman e altri. In un post su, Theha anche anticipato l'inaspettatodi unche: Black Noir. Apparentemente Back Noir sarebbe stato ucciso da Patriota durante la terza stagione, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così. Facciamo il ...