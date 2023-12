Test Quale opera d’arte sei?

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 dicembre 2023) È stata una donna, la psichiatra Graziella Magherini, a individuare per prima e a dedicare un libro nel 1989 alla sindrome di Stendhal, il disturbo psicosomatico temporaneo che provoca tachicardia, vertigini, confusione e allucinazioni (come la sensazione di “uscire” dal proprio corpo) in persone che ammirano operedi grande bellezza. Il nome di questo fenomeno deriva dalla prima esperienza descritta nel 1817 dallo scrittore francese Stendhal durante la sua visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La potenza emotiva dell’arte Così grande è la potenza emotiva dell’arte, dunque, da scuotere nel profondo la sensibilità delle persone. Ma non c’è bisogno di trovarsi di fronte a opere immortali come la “Gioconda” di Leonardo o la “Venere” di Botticelli per sentirsi “toccati” dalla bellezza: l’arte è dovunque, nei murales di street artist come Jonit o Tvboy, ...