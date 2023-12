Terzo settore | Call for Education | 3 | 2 milioni di euro per 18 progetti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) UniCredit Foundation premiera’ i 18di organizzazioni non profit vincitori della “for2023” con un totale di quasi 3.250.000per sostenere il loro lavoro con gli studenti delle scuole secondarie in 10 diversi Paesi in cui UniCredit opera. Con questa iniziativa, volta a combattere le disuguaglianze educative inpa, le banche del Gruppo sono state invitate a individuare fino a cinquesociali di eccellenza nei territori di UniCredit, incentrati sul contrasto all’abbandono scolastico, sulla promozione del percorso universitario e sulla fornitura ai giovani delle competenze necessarie a favorire l’accesso al mercato del lavoro. Un totale di 175 candidati e’ stato esaminato da un Comitato di valutazione che ha selezionato le iniziative vincenti in 10 ...