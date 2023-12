Terremoto vicino a Spoleto | registrate scossa di magnitudo 3

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Paura in Umbria. Diverse scosse disono statedall'Ingv nella notte in provincia di Perugia e, in particolare, con epicentro. Le prime scosse dic'erano state già ieri pomeriggio, dopo le ore 14. Nella notte e nelle prime ore di questa mattina sono proseguite tanto che dalla mezzanotte l'Ingv ha registrato ben 17 scosse consuperiore a 2. Lapiù forte è stata quella registrata alle ore 3.23 con3. Un'altra, di2.8, è stata registrata stamattina alle ore 5.47. (ILNELLE FILIPPINE)