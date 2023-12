Ternana-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli umbri cercano conferme e punti contro il fanalino di coda della cadetteria che pare ormai spacciato.vssi giocherà sabato 9 dicembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Liberati-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli umbri non se la passano molto bene, visto il terz’ultimo posto in classifica. Ma sotto la gestione del neo tecnico Breda sono arrivati 5 punti in tre partite che fanno capire come la salvezza possa essere raggiunta senza troppi patemi I lombardi sono desolatamente ultimi in classifica con 7 punti. Purtroppo la squadra di Zaffaroni sta pagando il salto di categoria dando l’impressione di non poter mai lottare per la salvezza. Nelle ultime 8 partite sono arrivati 3 punti, un andamento che ...