Tennis | Rafa Nadal nell’entry List degli Australian Open

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (askanews) –elè stato incluso nella entryche si svolgeranno dal 14 al 28 gennaio del 2024. Lo spagnolo, pronto a tornare in campo un anno dopo l’ultima volta causa infortunio, ha confermato il suo ritorno al Brisbane International di gennaio. In casa Italia sono almeno dieci, tra uomini e donne, i presenti. Nel main draw maschile in gara Jannik Sinner (n.4 ATP), Lorenzo Musetti (n.27), Matteo Arnaldi (n.44), Lorenzo Sonego (n.46) e Matteo Berrettini (n.92). In quello femminile Jasmine Paaolini (n.30 WTA), Martina Trevisan (n.42), Elisabetta Cocciaretto (n.48), Camila Giorgi (n. 53) e Lucia Bronzetti (n.61). L'articolo proviene da Ildenaro.it.