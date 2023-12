Tennis | Nick Kyrgios approda su OnlyFans | “I fan potranno vedere tutti i diversi lati di me”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023)non finisce davvero mai di stupire e lo fa anche quando non gioca. Ilta australiano è ormai lontano dai campi dal giugno 2023 e soprattutto ha giocato una sola partita in questa stagione, perdendo al primo turno contro il cinese Wu nel torneo di Stoccarda. Una serie infinita di infortuni al polso, al ginocchio e al piede hanno costellato tutto il 2023 del giocatore australiano, che non dovrebbe giocare nemmeno gli Australian Open ad inizio del prossimo anno, visto che ha deciso di non avere il ranking protetto, perdendo anchei punti ATP. Potrebbe essere a Melbourne solo tramite una wild card. In questi mesi, però,avrà tanto da fare, visto che il nativo di Canberra ha deciso di iscriversi ad, nata come una piattaforma per condividere video e ...