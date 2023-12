Tennis | almeno 10 italiani nell’entry list degli Australian Open

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (askanews) – Sarannodieci – 5 uomini e 5 donne – i rappresentati deltricolore al via nei tabelloni principali dell’, primo Slam del 2024 che scatta domenica 14 febbraio (per la prima volta il torneo è spalmato su 15 giorni) sui campi in cemento di Melbourne Park. Nel main draw maschile saranno in gara Jannik Sinner (n.4 ATP), Lorenzo Musetti (n.27 ATP), Matteo Arnaldi (n.44 ATP), Lorenzo Sonego (n.46 ATP) e Matteo Berrettini (n.92 ATP). Anche tenuto conto dei giocatori in gara con il ranking protetto (Shapovalov, Kwon, Vesely, Raonic, Nadal, Cilic e Opelka), Flavio Cobolli (n.101 ATP), al momento fuori di quattro posti, ha ancora qualche chance di non dover disputare le qualificazioni. Nel main draw femminile sono ai nastri di partenza Jasmine Paaolini (n.30 WTA), ...