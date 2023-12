Telese | l’Arma dei Carabinieri incontra gli alunni dell’Istituto Comprensivo

Leggi su fremondoweb

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Comunicato Stampa La Scuola edeihanno un obiettivo comune, quello di educare i ragazzi alla legalità, rendendoli pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri, in armonia con gli altri, per sviluppare i propri interessi in una società … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.