Taylor Swift è la Persona dell’Anno di Time 2023 | ha battuto Putin | Xi e Barbie

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 7 dicembre 2023)è ladi«per aver portato gioia in una società che ne ha disperatamente bisogno». Lo ha annunciato il magazine americano in diretta su X e sulla Nbc., la prima rappresentante del mondo delle arti e dello spettacolo ad essere prescelta in quasi un secolo, hail presidente russo Vladimire il cinese Xi Jinping, entrambi finalisti. «Abbiamo...