Tassista investe e uccide un piccione | arrestato | rischia un anno di carcere

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Undi Tokyo è statoper aver deliberatamente investito e ucciso unmentre guidava il suo veicolo. Siamo in Giappone, dove l’episodio sta suscitando grande scalpore, tanto che la notizia ha fatto il giro del mondo. Secondo quanto riportato dall’agenzia Kyodo, il verbale della polizia descrive la rabbia del conducente, il quale sosteneva che “le strade sono fatte per gli esseri umani e gli uccelli devono starsene lontani”. L’uomo di 50 anni, il cui taxi non trasportava altri passeggeri al momento dell’incidente, è sospettato di aver preso di mira deliberatamente diversi piccioni posati lungo il bordo della strada. L’atto scioccante è avvenuto nel quartiere di Shinjuku, nel centro della capitale. Le forze dell’ordine ritengono che l’autista abbia accelerato eccessivamente al semaforo appena diventato verde, ...

