Tasse in Italia più alte della media Ocse | il rapporto con il Pil

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’è il quinto Paese fra le 36 realtà aderenti all’areaper quanto riguarda ilfra lee il Pil. E non solo: l’importo complessivotassazione inal Pil è passato nel 2022 al 42,4%, dal 42,4% del 2021. Lo rivela l’ultimostatistico. Ilfrae Pil nell’areaIlfra Pil e gettito fiscale indica la percentuale di Pil raccolta dallo Stato con leal fine di fronteggiare la spesa pubblica e altri obiettivi. Prima di noi in classifica ci sono la Francia al 46,1% ( con una crescita del dato pari al +0,9%); la Norvegia al 44,3% (+1,9%); l’Austria al 43,1% (-0,2%); e la Finlandia al 43% (- ...

Altre News in Rete:

In Italia le tasse salgono al 42,9% del Pil, quinta in Europa. Francia prima (46,1%)

Meglio (o peggio, secondo i punti di vista) dell'fanno la Francia (46,1%, in crescita di 0,9%... Da segnalare la performance della Danimarca, che riduce l'indice/Pil di 5,5 punti (41,4 % da ...

In Italia le tasse salgono al 42,9% del Pil, quinta in Europa. Francia prima (46,1%) Il Sole 24 ORE

Tasse, Ocse: cala la media ma in Italia aumentano (e pesano per il 42,9% sul Pil) Corriere della Sera

Fine del mercato tutelato, ecco chi ne continuerà a fare parte – LISTA

L’esecutivo ha promesso una forma di “gestione” dei prezzi calmierati per le utenze in questione che quindi contiueranno a far parte del regime tutelato, che continuerà ad essere gestito da ARERA, che ...

Falsi braccianti e reddito di cittadinanza non dovuto: truffa allo Stato per più di un milione. In due nei guai

Falsi braccianti agricoli e reddito di cittadinanza non dovuto: i finanzieri della compagnia di Gallipoli hanno scoperto una truffa allo Stato per più di un milione di euro con oltre ...