Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | interpelli e scadenze

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Carta Docente: in pagamento il bonus 500 euro ai precari

... nonché quelli nelleall'estero o militari. Secondo il Consiglio di Stato e la Cassazione deve essere concessa anche agli insegnanti precari con assegnazione diannuali. Da qui l'...

Supplenze, scuole alla ricerca di docenti: interpelli Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO 6 dicembre) Scuolainforma

Concorso dirigenti scolastici, bandi in arrivo: entro dicembre riservato e ordinario. Le ultime notizie

Non solo il concorso scuola (infanzia-primaria e secondaria) c'è attesa anche per il concorso dirigenti scolastici, più volte annunciato, ma ancora non partito.

Studentessa spara a scuola e poi si suicida: ferite 3 persone

Tragedia in Russia: una studentessa ha aperto il fuoco stamane in una scuola con una pistola e ha ferito tre persone per poi suicidarsi.