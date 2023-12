Suffumigi ai bambini | quando sono indicati e quando è meglio evitarli

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Raffreddore, catarro, congestione nasale e infezioni alle vie respiratoriecomuni in età pediatrica, tanto che con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno i genitori devono regolarmente attrezzarsi per contrastare i fastidi annessi a queste condizioni. Il ricorso aiè uno di questi e rappresenta uno di quei rimedi antichi che ancora oggi è particolarmente diffuso. Scopriamocosa, qual è la loro efficacia, quali i rischi e come prepararli correttamente. Cosa? Con il termine(o fumenti) si fa riferimento alla tecnica di inalare i vapori caldi a scopo terapeutico. Si preparano portando a ebollizione dell’acqua da versare in un contenitore (di vetro o terracotta) al quale aggiungere farmaci, sale, bicarbonato, oli ...