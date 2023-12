Sudtirol | parla il DS Paolo Bravo | “Esonero di Bisoli a malincuore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nel calcio é facilissimo chiudere un capitolo e andare avanti. Anche perché in alcuni casi si é costretti dalle circostanze. Così é avvenuto di recente in casache dopo aver sfiorato addirittura la promozione in A lo scorso anno con le semifinali playoff, quest’anno invece lotta nelle zone di bassa classifica per mantenere la categoria. Per questo motivo l’del tecnicosi é reso necessario e, seppure a, inevitabile. Di questo hato il direttore sportivo dei biancorossiai microfoni del Corriere dell’Alto Adige.: “di” Crediti foto:FacebookQueste dunque alcune ...