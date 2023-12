Studio Università Tor Vergata | c' è effetto spillover investimenti aerospaziali sul Pil 

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Studiato l'deglisulla crescita economica. Losuggerisce che un aumento della produzione del settore aerospaziale del 13%, corrispondente al valore medio registrato negli ultimi anni, può avere ricadute positive sul Pil dopo 20 anni intorno al 2% se associate allodegli Anni '70 e intorno all'1% se associate a quello degli Anni 2000. I risultati sono emersi dalla ricerca, dal titolo 'The macroeconomics from space activity' e sono stati recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista dell'Accademia delle Scienze americana, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA (PNAS). Loevidenzia l'impatto delle missioni spaziali sull'economia ed è ...