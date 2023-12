Studentessa spara a scuola e poi si suicida | ferite 3 persone Accade in Russia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tragedia in: unaha aperto il fuoco stamane in unacon una pistola e ha ferito treper poirsi. L'articolo .

Unadi 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola in Russia e poi si è uccisa. Il fatto è avvenuto nella città di Bryansk, capoluogo dell'omonima regione, nella parte occidentale della ...

Una studentessa ha aperto il fuoco stamane in una scuola in Russia con una pistola ferendo alcuni alunni per poi suicidarsi. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno citato dalle agenzie di Mosca. Il ...

