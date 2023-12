Strudel di zucca salato | é facilissimo e piace a tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lodiè uno di quei piatti irrinunciabili in questa stagione e ci facilita la vita, soprattutto in questo periodo di feste natalizie! Diventerà un asso nella manica per preparare presto e bene un antipasto raffinato e scenografico, ma semplicissimo! In men che non si dica sforneremo una golosità. Ovviamente, al contrario dellodolce di mele, in questo caso, il ripieno non può essere utilizzato a crudo, ma deve prima essere saltato in padella per una cottura ottimale. Quando tutto sarà ben predisposto sulla spianatoia, in men che non si dica assembleremo il nostro piatto e in tre quarti d’ora appena potremo portarlo in tavola per conquistare tutti i nostri ospiti. A casa mia, anche i piccoli ne vanno matti! Filante e gustoso, ogni boccone regala un sapore rotondo e appagante tanto che ora mi ...