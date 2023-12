Struccarsi con lo struccante giusto è un gesto fondamentale la sera | per avere una pelle giovane e compatta

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 dicembre 2023)è forse il più essenziale dei gesti della beauty routine quotidiana. Si deve fare la, prima di coricarsi, anche quando si è stanche e si ha voglia di andare a dormire. Per questo molto spesso è tralasciato, o fatto velocemente e male. Ma laha la necessità di essere pulita a fine giornata, non solo dal make up ma anche da tutte le impurità, come smog e polveri, che si depositano sul viso. Cura del viso: cinque cattive abitudini che invecchiano la ...