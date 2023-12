Striscia La Notizia | Pinuccio ritorna sulle gare di appalto Rai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023)La: stasera a “Rai Scoglio 24”torna a occuparsi della gara diper fornitori esterni in Rai indetta per fornire materiale come telecamere e microfoni alle troupe dei servizi giornalistici,che è stata vinta (ma non ancora assegnata) per un lotto da una società il cui titolare è il marito di uno dei vicedirettori del Tg1.La, nel nuovo servizio diaggiornamentidiin Rai L’inviato ha incontrato un ex dipendente di questa società che ha dichiarato: “Già un anno fa, il proprietario parlava con certezza di lavorare in futuro per servizi giornalistici in Rai. Si era già organizzato con del personale per acquisire dei punteggi con le ...