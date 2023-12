Strage di Las Vegas | l’assassino è un professore non assunto nell’università VIDEO

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 L’autore dellaa Lasè unche non era stato preso per insegnare all’University of Nevada. Lo riporta Abc news citando fonti di polizia.si chiama Anthony Polito e aveva 67 anni. Ha aperto il fuoco e ucciso tre persone, una quarta è rimasta ferita. Polito è stato ucciso dalla polizia. Unnonpresso l'Università del Nevada a Lasha aperto il fuoco contro la scuola. 3 persone uccise, una ferita – AP Un uomo armato è entrato nell'università la sera del 6 dicembre, ora locale. La polizia ha detto che la sparatoria è iniziata al quarto… pic.twitter.com/yZWlfgB7NK — Gianluca (@Gianl1974) December 7, 2023 L’allarme è scattato su Twitter alle 12 ora ...

Altre News in Rete:

Las Vegas, sparatoria al campus: tre morti. Stavolta il killer è un vecchio professore scartato dall'università

Vegas, sparatoria al campus: tre morti L'autore dellaè un professore che non era stato preso per insegnare all'University of Nevada. Lo riporta Abc news citando fonti di polizia. Il ...

Las Vegas: sparatoria nel campus, almeno tre morti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Sparatoria in università Las Vegas: «Almeno 3 persone colpite». La polizia: «Morto l’aggressore» Il Sole 24 ORE

HISENSE TO UNVEIL THE FUTURE OF DISPLAY TECHNOLOGY AT CES 2024

Hisense: Shaping the Future of Display Technology David Gold, President of Hisense Americas, will be joined on the stage by his colleagues who will ... exhibit in Central Hall - Booth 18217 at the Las ...

Sparatoria in un campus a Las Vegas, polizia: tre morti

Ancora una strage, inaspettata, negli Stati Uniti. Ancora persone strappate alla vita nella loro quotidianità. Tre i morti - compreso il killer, ucciso da due agenti"- nella sparatoria nel campus ...