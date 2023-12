Stop al salario minimo | l’opposizione prepara una legge popolare

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo la sconfitta alla Camera, le opposizioni puntano su una proposta disul. Secondo La Repubblica, l’intenzione è quella di riaprire la petizione che quest’estate aveva raggiunto 500mila firme. Questa potrebbe diventare la base di partenza per unadi iniziativache introduca una retribuzione minima legale a 9 euro l’ora. “Voi oggi vi illudete di vincere affossando la nostra proposta di, ma avete perso, la nostra forza sarà infinitamente più forte della vostra arroganza”, ha detto ieri Elly Schlein alla Camera, dove la maggioranza ha approvato un emendamento che ha cancellato la proposta di introdurre il. Al suo posto, nel testo del meloniano ex M5s Walter Rizzetto, ...

