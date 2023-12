Statale 100 La risposta del Mit e il piano di interventi previsti da Anas

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Sulla100 risponde il ministero delle Infrastrutture alle interrogazioni presentate dai sottoscritti. In particolare, la societàfa sapere che lungo quella arteria ha previsto nel tempo numerosi, su cui fa il punto. Risultano ultimati, per un importo complessivo di circa 5,71 milioni di euro,i lavori di ripristino delle parti al km 32+960, al km 65+208 ed al km 66+230, la sostituzione dei corpi illuminanti con led nella galleria Gioia del Colle, il rifacimento delle pavimentazioni stradali in tratti saltuari dal km 4+615 al km 42+700, il risanamento conservativo delle opere d’arte in calcestruzzo armato degradato e la manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale. Risultano, invece in corso d’opera per un importo complessivo di circa 6,35 milioni di euro, una serie di...