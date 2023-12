Squid Game – La Sfida | l’inferno sono gli altri

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 dicembre 2023)- La(Us) Che sia vivace, desolante o intelligente, lo spettacolo di “– La” è quello della mente umana. Il realityNetflix, tratto dall’omonima serie tv, più che sulla grandiosità dei giochi punta sulle relazioni che vengono intrecciate tra concorrenti ad un passo dall’occasione di una vita, la loro resistenza psicologica e le loro reazioni dinnanzi ad eventi avversi che solo la fortuna può determinare. Tutto è lecito, o forse no, per 4,56 milioni di dollari. Alcune prove ricalcano quelle già viste nella serie coreana (non poteva mancare l’Un Due Tre Stella iniziale), altretotalmente nuove. Aumentano i meccanismi di interazione/contrapposizione con gliconcorrenti chiamati talvolta ...