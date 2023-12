Sport in tv oggi giovedì 7 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quest’, ci apprestiamo a vivere una vera e propria abbuffata diivi con tante discipline coinvolte e l’Italia possibile protagonista su più fronti. Fari puntati sulla terza giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni, con almeno un paio di carte da medaglia (in primis sui 100 rana maschili) ed il debutto di Thomas Ceccon e Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti oltre a tanti altri azzurri impegnati. In evidenza anche le discipline olimpiche invernali con gara-1 a Val Thorens della Coppa del Mondo di skicross, la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di sci alpino a St. Moritz e la giornata inaugurale delle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico a Pechino, in cui saranno in azione due coppie tricolori (Sara ...