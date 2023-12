Spiegato una volta per tutte dal loro personal trainer quali sono i punti di forza del loro allenamento

Leggi su amica

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sempre insieme, anche in palestra. Vi avevamo di recente raccontato di come Victoria e David Beckham amino condividere tutto, anche le ore di workout. Dopo l’di coppia condiviso sui canali Instagram di entrambi, ora arrivano maggiori dettagli del “Beckham” direttamente dal. Dopo oltre vent’anni di matrimoniopiù uniti e inseparabili che mai, anche in palestra. E gli esercizi del workout di coppia così,davvero romantici. Pazienza se lei apprezza poco la playlist musicale creata dal marito. Che ilmetodo sia vincente, non abbiamo dubbi. La famiglia più che perfetta L’uscita del ...