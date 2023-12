Speed skating | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Polonia 12 azzurri in gara

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Secondo weekend consecutivo diper ladeldi2023-2024, che fa tappa ine per la precisione sul ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in occasione del quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore di pattinaggio velocità su pista lunga. Ambizioni importanti in casa Italia, pochi giorni dopo lo storico doppio podio firmato da Davide Ghiotto (primo) e Michele Malfatti (terzo) in Norvegia sui 10.000 metri. La spedizione azzurra sarà composta in campo maschile anche dagli specialisti della mass start Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, oltre a Francesco Betti, David Bosa, Riccardo Lorello e Alessio Trentini. Squadra tricolore meno numerosa nel settore femminile, in cui spicca la presenza di ...

Speed skating, Davide Ghiotto guida il gruppo tricolore a Tomaszów Mazowiecki. Lollobrigida sarà nelle Division A

La Coppa del Mondo di speed skating è giunta al quarto e ultimo appuntamento del 2023. Dopo il week end a Stavanger (Norvegia), si vivrà il fine-settimana sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowieck ...

