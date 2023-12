Speed skating | Davide Ghiotto guida il gruppo tricolore a Tomaszów Mazowiecki Lollobrigida sarà nelle Division A

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La Coppa del Mondo diè giunta al quarto e ultimo appuntamento del 2023. Dopo il week end a Stavanger (Norvegia), si vivrà il fine-settimana sull’anello di ghiaccio di, in Polonia. All’Arena Lodowa la Nazionale italiana vorrà dare conferma di quanto di buono ottenuto fino a questo momento. Alla prova dei fatti si è reduci da un percorso mai visto finora. Per la prima volta, la squadrata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, ha potuto festeggiare un duplice podio in serie: a Pechino (Cina) Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano erano giunti primo e secondo nella Mass Start, mentre a Stavanger è arrivato il sigillo die il terzo posto di Michele Malfatti nei 10000 metri. Per il veneto, si è trattata della ...