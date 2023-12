Spazio | il telescopio Webb illumina la regione oscura di ' The Brick'

Leggi su agi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) AGI - Un recente studio, guidato dall'astronomo dell'Università della Florida, Adam Ginsburg, ha fatto luce su una misteriosaal centro della Via Lattea. La turbolenta nube di gas, soprannominata scherzosamente "The", quindi "Il Mattone", a causa della sua opacità, ha suscitato per anni vivaci dibattiti all'interno della comunità scientifica. Per decifrarne i segreti, Ginsburg e il suo gruppo di ricerca, che comprende gli studenti laureati dell'UF, Desmond Jeff, Savannah Gramze e Alyssa Bulatek, si sono rivolti al JamesSpace Telescope. Le implicazioni delle loro osservazioni, pubblicate su The Astrophysical Journal, sono monumentali. Le scoperte non solo portano alla luce un paradosso al centro della nostra galassia, ma indicano la necessita' di rivalutare le teorie consolidate sulla ...