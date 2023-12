Altre News in Rete:

Ozark, le 10 morti più devastanti: la nostra classifica

...quando uno dei suoi studenti riceve una foto compromettente che viene inviata a tutta la. ... Darlene riesce a pronunciare solo poche parole prima che Javi le. È ancora più straziante ...

Rovigo. Spari in classe alla prof, arriva una proposta di “pace” per i tre studenti responsabili ilgazzettino.it

Spari in classe alla docente, arriva la mediazione penale per i tre studenti coinvolti. Il legale: “Occorre capire il reale pentimento dei ragazzi” Orizzonte Scuola

Rovigo. Spari in classe alla prof, arriva una proposta di “pace” per i tre studenti responsabili

ROVIGO - Una proposta di mediazione penale per i tre studenti dell’Itis Viola che l’11 ottobre di un anno fa spararono con una pistola ad aria compressa dei pallini alla testa e al ...

Rovigo, spari in classe alla prof: i servizi sociali propongono una mediazione

L'ufficio Servizio sociale per minorenni di Venezia ha proposto una mediazione penale alla professoressa Maria Cristina Finatti per la vicenda dei tre ragazzi che l'11 ottobre 2022 la colpirono in ...