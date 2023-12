Sparerei di nuovo | Roggero sbotta con Sommi | succede di tutti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) "Non potevo fare altrimenti", "non ho sbagliato" e "lo farei di". Mario, il gioielliere che è stato condannato a 17 anni di carcere in primo grado per aver sparato a due ladri, uccidendoli, a Grinzane Cavour, è intervenuto a Dritto e rovescio, il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Un caso che ha diviso l'opinione pubblica, e così come i commentatori nello studio Mediaset. Il negoziante ha raccontato in varie riprese le concitate fasi della tentata rapina, poi gli spari fuori dal negozio. Uno dei due, all'interno del negozio, "Mi ha puntato la pistola in faccia e gridato: ti ammazzo, ti ammazzo. In quel momento ho avuto la sensazione di morire, la netta sensazione" racconta. "Ti passa tutta la vita davanti in un attimo. Mi ha urlato: 'Dammi tutta la merce di là o ammazzo tua figlia'. Il gioielliere ...